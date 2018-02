POL-DO: Zwölfjähriger angegangen und gewürgt - Polizei sucht mit Lichtbild nach Tatverdächtigem

In Zusammenhang mit der Pressemeldung Nummer 0330 kann das Lichtbild im Anhang gerne veröffentlich werden. Bild-Infos Download

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0330

Ein Zwölfjähriger ist Anfang Dezember 2017 von einem noch Unbekannten an der Wittener Straße in Dortmund angegangen und gewürgt worden. Nun sucht ihn die Polizei per veröffentlichtem Lichtbild.

Der junge Dortmunder stand am 5. Dezember 2017 an der Wittener Straße an der Haltestelle "Am Hartweg". Plötzlich sei ihm nach eigenen Angaben sein Portemonnaie heruntergefallen. In diesem Moment kam der noch unbekannte Tatverdächtige vorbeigelaufen und beschwerte sich über die im Weg liegende Geldbörse. Er beleidigte ohne ersichtlichen Grund den zwölfjährigen Dortmunder, trat und würgte diesen sogar noch.

Die Polizei sucht nach einem circa 30-jährigen Mann mit untersetzter Figur. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Vollbart, ein schwarzes Cap auf dem Kopf sowie eine schwarze Jacke. Außerdem war er nach Zeugenangaben mit einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet.

Zeugen melden sich bitte beim hiesigen Kriminaldauerdienst unter 0231-132-7441.

