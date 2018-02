POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0329 Bei dem Zusammenstoß zweier Autos am gestrigen Montagmorgen (26. Februar) in Lünen haben sich zwei Insassen verletzt. Die betroffene Brunnenstraße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein 41-jähriger Selmer auf der Brunnenstraße in Richtung Datteln. Gegen 7.15 Uhr geriet er in Höhe der Josef-Rethmann-Straße aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit dem Auto einer 49-jährigen OIfenerin zusammen. Die 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen fuhr sie in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 41-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt.

Die Brunnenstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 8.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Beide Autos waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

