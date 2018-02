POL-DO: Wohnungseinbrüche in Lünen - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0324 Gegen 19 Uhr am Freitagabend (23.2.) bemerkte eine Lünerin ein merkwürdiges Geräusch an ihrer Terrassentür. Als sie die Vorhänge zur Seite zog, erblickte sie einen unbekannten Mann, der draußen vor der Tür auf dem Boden lag und versuchte die selbige zu öffnen. Nachdem sie mehrmals vor die Scheibe geklopft hatte, flüchtete der Einbrecher vom Grundstück des Mehrfamilienhauses in der Lotte-Lemke-Straße in unbekannte Richtung.

Der Täter wird als zwischen 30 und 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine kräftige Figur und war dunkel gekleidet mit einer Mütze auf dem Kopf.

Einen vollendeten Einbruch gab es zudem am Samstag, 24.2., in der Straße Auf dem Buxkamp. In der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.55 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner und drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Haus ein. Dort durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441!

