POL-DO: Unfall mit zwei Verletzten auf der Huckarder Straße - Ampel Gegenstand der Ermittlungen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0323

Am Samstagmorgen kam es auf der Huckarder Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Die Unfallörtlichkeit ist die Kreuzung Huckarder Straße / Franziusstraße. Gegen 5.55 Uhr kam es dort direkt im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß von zwei Autos. Beteiligt waren eine 27-jährige Frau und ein 61-jähriger Mann, beide aus Dortmund. Die Frau fuhr zuvor auf der Franziusstraße in Richtung Westen, der Mann die Huckarder Straße in Richtung Norden. Der Verkehr wird an der Kreuzung durch eine Ampel geregelt. Angeblich hatten beide ihren ersten Aussagen zufolge Grün. Ermittlungen müssen jetzt zeigen, ob einer der beiden doch bei Rot gefahren ist oder ob die Ampel defekt war...

Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

