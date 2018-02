POL-DO: Vier Verletze bei Unfall im Kreuzungsbereich - Anzeige wegen Beleidigung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0322

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Straße / Moltkestraße in Lünen verletzten sich gestern Abend (24. Februar) vier Menschen leicht. Gegen einen aufgebrachten Unfallbeteiligten ermittelt die Polizei wegen Beleidigung.

Um kurz nach 23 Uhr prallten die beiden Autos im Kreuzungsbereich zusammen. Der Unfallhergang sieht nach ersten Erkenntnissen und Angaben von Zeugen wie folgt aus: Ein 26-jähriger Lüner fuhr zur Unfallzeit mit seinem BMW auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Süden. Eine 51-jährige Lünerin fuhr zeitgleich mit ihrem Peugeot auf der Moltkestraße in westlicher Richtung. Beim Einfahren in die Kreuzung nahm sie den bevorrechtigten Verkehr auf der Konrad-Adenauer-Straße nicht oder zu spät wahr. Es kam zum Zusammenstoß der Autos. Der BMW schleudert durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Mittelinsel, eine Laterne und ein Verkehrszeichen. Der Peugeot drehte sich durch den Aufprall um die eigene Achse.

Neben der Peugeot Fahrerin und dem BMW Fahrer verletzten sich auch die jeweiligen Beifahrer: eine 26-jährig Lünerin im BMW und ein 51-jähriger Lüner im Peugeot.

Beide Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Autos und Verkehrsschildern bzw. einer Laterne. Die Höhe schätzt die Polizei auf ca. 45.000 Euro.

Der 51-jährige Lüner muss nun mit Ermittlungen wegen Beleidigung rechnen. Er soll direkt nach dem Unfall den Fahrer des BMW beschimpft und beleidigt haben.

Die Ermittlungen dauern an.

