POL-DO: Junger Mann nach Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Ein junger Mann aus Castrop-Rauxel verletzte sich gestern Abend (24. Februar) bei einem Alleinunfall auf der B 236 in Fahrtrichtung Schwerte lebensgefährlich.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Spuren an der Unfallstelle auf der B 236 zwischen den Anschlussstellen Derne und Scharnhorst deuten darauf hin, dass der 33-Jährige mit seinem Ford Focus nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend schleuderte er mit dem Auto nach links, gegen die Mittelschutzplanken und von dort wieder nach rechts gegen die dortigen Schutzplanken. Entgegen der Fahrtrichtung kam der Wagen dann zum Stillstand.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall in seinem Auto eingeklemmt.

Mehrere Ersthelfer reagierten sofort und umsichtig: Der Fahrer eines Baustellenfahrzeuges sicherte die Unfallstelle ab und schaltete gelbes Blinklicht ein. Andere kümmerten sich um den Verletzten und alarmierten die Rettungskräfte. Diese befreiten den Mann aus dem Auto und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Catrop-Rauxeler derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Auto wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen auch gegen den Halter des Autos wurden aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle gänzlich blockiert. Es bildete sich geringer Rückstau. Trümmerteile wurden auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 5000,- Euro.

Aufgrund dieses Unfalls bremste der nachfolgende Verkehr auf allen Fahrstreifen. Auf dem linken Fahrstreifen ereignete sich ein weiterer Unfall, bei dem sich drei Menschen leicht verletzten.

Hier stellt sich der Unfallhergang so dar, dass der nachfolgende Verkehr wegen des ersten Unfalls und der auf der Fahrbahn befindlichen Trümmerteile bis zum Stillstand abbremsen musste. Eine 20-jährige Frau aus Holzwickede auf dem linken Fahrstreifen erkannte dies und bremste, um nach eigenen Angaben ihrem Vordermann nicht aufzufahren. Ein nachfolgender 31-jähriger Mann aus Ennigerloh bemerkte die Situation nicht rechtzeitig und prallte mit seinem Peugeot auf das Heck des Daimlers. Neben den beiden Fahrern verletzte sich im Peugeot auch ein 31-jähriger Mitfahrer aus Ennigerloh leicht.

Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 12.000 Euro.

