POL-DO: Ungewollt übers Ziel hinaus geschossen: Bremse und Gas verwechselt...

Eine 69-jährige Dortmunderin ist gestern Mittag (23. Februar) ungewollt über ihr Ziel hinausgeschossen, offenbar weil sie die Bremse und das Gaspedal verwechselte.

Etwa um viertel nach 12 Uhr fuhr die Dortmunderin in ihrem Pkw Daimler auf dem Hofstadtweg in Lütgendortmund, um an dessen Ende auf die Lütgendortmunder Straße einzubiegen.

Als sie nach eigenen Angaben bemerkt, dass ihr Vordermann, ein 71-jähriger Dortmunder, seinen Subaru an der Einmündung bremst und anhält, will sie es ihm gleich tun. Anstelle jedoch auf die Bremse zu treten, tritt sie unvermittelt auf das Gaspedal. In der Folge stieß der Daimler zuerst gegen das Heck des Subaru. Dann jedoch schoss das Auto rechts am Subaru vorbei, erfasst eine 24-jährige Fußgängerin die zu Boden stürzt und prallt gegen einen vorbeifahrenden Linienbus auf der Lütgendortmunder Straße.

Die Fußgängerin erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Eine 22-jährige Businsassin meldete sich ebenfalls verletzt, sie suchte selbständig einen Arzt auf.

Die 69-jährige Dortmunderin, der 71-jährige Dortmunder, der 48-jährige Busfahrer und die weiteren Businsassen blieben unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Lütgendortmundner Straße im Unfallbereich rund eine Stunde gesperrt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 13.000 Euro.

