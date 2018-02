POL-DO: Ergänzende Informationen zum versuchten Tötungsdelikt in Werne

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0315

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Dortmunder Polizei

Wie bereits mit den zwei zuvor veröffentlichten Pressemeldungen bekannt gegeben, kam es in der vergangenen Nacht (24.2.) zu einem versuchten Tötungsdelikt in Werne.

Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 5 Uhr vor einer Gaststätte an der Kamener Straße. Bei einer Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe, erlitten drei Männer aus Hamm (21, 24 und 42 Jahre), Verletzungen.

Der 21-Jährige erlitt Stichverletzungen und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Diese besteht nach Auskunft der Ärzte mittlerweile nicht mehr.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen hat sich gegen einen 23-Jährigen aus Hamm ein Tatverdacht ergeben. Er wurde an seiner Wohnanschrift festgenommen. In den derzeit laufenden Vernehmungen soll die Tatbeteiligung des Mannes geklärt werden. Die Mordkommission der Dortmunder Polizei ermittelt jedoch auch hinsichtlich möglicher Tatbeteiligungen anderer an der Auseinandersetzung Beteiligten.

Für Rückfragen zu diesem Fall steht Ihnen derzeit die Pressestelle des Polizeipräsidiums Dortmund zur Verfügung.

