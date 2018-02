POL-DO: Ergänzung zur Presseerklärung der Polizei Dortmund zu einem versuchten Tötungsdelikt in Werne

Dortmund (ots) - Derzeit befindet sich der zuständige Staatsanwalt Herr Schulte-Göbel in einem anderen aktuellen Ermittlungsverfahren in einer Vorführung und bittet daher, von weiteren Anfragen in dem versuchten Tötungsdelikt in Werne abzusehen.

Die Pressestelle Dortmund wird ihnen schnellstmöglich erweiterte Angaben zum Sachverhalt geben und für weitere Medienanfragen zur Verfügung stehen.

