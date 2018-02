POL-DO: Gemeinsame Presseerklärung der StA Dortmund/Polizei Dortmund - Tötungsdelikt in Dortmund-Hörde

Dortmund (ots) - Am 23.02.2018 kam es auf einem Parkdeck am Bahnhof in Dortmund-Hörde zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 16-jährigen und einer 15-jährigen Dortmunderin, in deren Verlauf die 15-jährige eine Stichverletzung erlitt. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb die Jugendliche im Krankenhaus. Die 16-jährige wurde festgenommen.

Eine Mordkommission der Dortmunder Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Presseauskünfte erteilt die StA Dortmund, Herr Schulte-Göbel, Tel. 0172-3752758.

Polizei Dortmund

Pressestelle

Telefon: 0231-132/1020-1029

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell