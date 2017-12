POL-DO: Aufmerksame Nachbarn verhindern Wohnungseinbruch in Persebeck

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1434

Durch das reaktionsschnelle Handeln aufmerksamer Nachbarn konnte die Polizei am Samstagabend (23. Dezember) einen mutmaßlichen Einbrecher in Dortmund-Persebeck festnehmen.

Als die Anwohnerin den Verdächtigen gegen 19.20 Uhr in der Straße "Drei Schepps" zum ersten Mal sah, verriet ihr Bauchgefühl, dass hier etwas nicht stimmen kann. Nie zuvor hatte sie den Mann in der Nachbarschaft gesehen. Und warum schlich er immer wieder um ein bestimmtes Haus? Also rief sie die Polizei - und behielt den Mann weiterhin im Auge. Spätestens als der mutmaßliche Einbrecher mit einer Taschenlampe auf dem Dach des Wintergartens stand, wusste sie, dass ihr Bauchgefühl sie nicht getäuscht hatte.

Zu diesem Zeitpunkt war das Reihenhaus durch die Polizei bereits umstellt. Der Mann versuchte nun zu flüchten, kam aber nur bis zum nächsten Garten. Hier warteten die Kollegen bereits mit klickenden Handschellen auf ihn.

Die Beamten nahmen den polizeibekannten 26-Jährigen fest. Die Ermittlungen dauern an.

Um den Einbrechern ihr kriminelles Handwerk zu legen, rät Ihre Polizei:

Auch wenn Sie nur kurz weggehen, schließen Sie ihre Haus-/ Wohnungstür so oft wie möglich ab. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. Auch gekippte Fenster verstehen Einbrecher als Einladung, in Ihr Haus einzusteigen.

Aufmerksame Nachbarn sind Gold wert! Seien auch Sie ein fürsorglicher Nachbar, achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen "nebenan". Rufen Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den kostenlosen Notruf 110. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei unserem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz. Hier können Sie sich unter anderem über einbruchshemmende Produkte informieren. Unsere Experten zeigen die Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung auf und beraten Sie bezüglich der notwendigen Abhilfe. Sie erreichen uns für eine technische Beratung unter der Rufnummer 0231-132 7950.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell