POL-DO: Nächtliche Spritztour eines 14-Jährigen endet am Zaunpfosten

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1433

Ein 14-jähriger Dortmunder ist in der Nacht auf den heutigen Dienstag (26. Dezember) auf eine absolute Schnapsidee gekommen. Zusammen mit seinen Freunden kaperte er das Auto seines Vaters und kurvte durch Dortmund-Huckarde.

Etwa gegen 2.50 Uhr hörte ein 31-jähriger Dortmunder einen lauten Knall aus Richtung der Varziner Straße. Er ging zum Fenster und konnte gerade noch sehen, wie ein dunkler Kleinwagen mit quietschenden Reifen in Richtung Buschstraße fuhr. Wenig später kehrte das gleiche Auto wieder zurück und stoppte in Höhe des dortigen Bolzplatzes. Ein ziemlich kleiner Fahrer stieg aus dem vollbesetzten Kleinwagen aus und schien etwas zu suchen. Als der Fahrer wieder ins Auto stieg, rief der Dortmunder die Polizei. Wenig später konnten die Beamten den Kleinwagen an der Buschstraße stoppen. Und die Kollegen staunten nicht schlecht ob der relativ jungen Insassen. Der Fahrer war gerade einmal 14 Jahre alt - seine drei Freunde nicht wesentlich älter. Kleinlaut gaben sie die Spritztour und einen misslungenen "Driftversuch" in der Varziner Straße zu. Das Heck des Autos prallte dabei gegen einen Metallzaun.

Glücklicherweise wurde bei diesem Ausflug niemand verletzt. Dennoch gibt es für Eltern mit Sicherheit schönere Erlebnisse, als mitten in der Nacht durch die Polizei geweckt zu werden. In diesem Fall war es aber alternativlos.

