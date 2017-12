POL-DO: Autos im Dortmunder Süden in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1428

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (21. Dezember) in der Langobardenstraße den Reifen eines geparkten Autos angezündet. Nach der Tat flüchteten sie unerkannt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge entzündeten die Tatverdächtigen gegen 20.40 Uhr einen der hinteren Reifen an einem geparkten Skoda - offenbar mit einem Grillanzünder. Ein 55-jähriger Zeuge bemerkte den Brand und konnte ihn selbstständig löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Täterhinweise liegen nicht vor.

Ähnliches ereignete sich bereits am 2. Dezember in der Cheruskerstraße. Hier haben unbekannte Täter versucht, insgesamt drei geparkte Autos in Brand zu setzen. Auch hier konnte eine Anwohnerin (29) das Feuer löschen, bevor es zu größeren Schäden kam. Und auch hier fanden die Beamten Grillanzünder. Zudem konnte ein Zeuge (56, aus Köln) beobachten, wie zwei tatverdächtige Jugendliche schließlich über die Wellinghofer Straße in Richtung Süden flüchteten. Diese beschrieb der Kölner wie folgt: männlich, 13 bis 14 Jahre alt. Einer hatte blonde Haare und trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, der andere trug eine Cappy, eine schwarze Brille und eine schwarze Jogginghose mit dem Schriftzug "Athletics".

Es ist nicht auszuschließen, dass für die genannten Taten dieselben Täter in Frage kommen.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

