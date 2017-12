POL-DO: Mutmaßlicher Räuber festgenommen - Öffentlichkeitsfahndung beendet

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1426

Wie mit den Meldungen Nummer 1225 und 1246 berichtet, hat ein Mann am 11. November eine Supermarktfiliale am Körner Hellweg überfallen.

Nun konnten Polizeibeamte den per Lichtbild gesuchten Tatverdächtigen - einen 21-Jährigen - am 4. Dezember nach einem Raub in Mülheim an der Ruhr festnehmen. Er befindet sich derzeit in Haft.

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe! Wir bitten die Medien, das Foto nicht weiter zu nutzen.

