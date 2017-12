POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Lünen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1425

Nach mehreren Wohnungseinbrüchen in Lünen in der Zeit von Mittwoch (20.12.) bis Donnerstag (21.12.) sucht die Polizei Zeugen.

Im ersten Fall gelangten Unbekannte zwischen Mittwoch gegen 14 Uhr und Donnerstag gegen 14.10 Uhr durch die Balkontür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gustav-Sybrecht-Straße (nahe der Brechtener Straße). Sie durchsuchten Schubladen sowie Schränke und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand diversen Schmuck. Nach der Tat flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt.

Die zweite Tat fand am Donnerstag zwischen 18 und 18.15 Uhr In der Geist statt. Dort drangen die mutmaßlichen Einbrecher durch ein Fenster in das Wohnhaus nahe der Virchowstraße ein. Was sie daraus entwendeten, ist derzeit noch unklar.

In ein Haus an der Moltkestraße (nahe der Straße Hülshof) brachen Unbekannte am Donnerstag zwischen 17 und 19.45 Uhr ein. Sie durchwühlten die Wohnräume und flüchteten nach der Tat unerkannt. Was die Tatverdächtigen entwendeten, ist nach jetzigem Kenntnisstand unklar.

Am Donnerstag zwischen 21 und 21.45 Uhr gab es einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Brunnenstraße. Durch ein Fenster gelangten Unbekannte hier in ein Wohnhaus nahe der Straße Im Loh. Sie durchwühlten Schubladen sowie Schränke und entwendeten nach jetzigem Kenntnisstand Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache in Dortmund unter 0231-132-7441.

Die Dortmunder Polizei möchte weiterhin Einbrüche verhindern und informiert umfassend über Einbruchsschutz. Rufen Sie unsere Experten für eine technische Beratung an: 0231-132-7950.

