POL-DO: Motorradfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist gestern Morgen (16.11.) von einem Auto auf der Semerteichstraße in Dortmund erfasst und schwer verletzt worden.

Um 9.27 Uhr staute es sich verkehrsbedingt auf der Semerteichstraße in Richtung Norden. Dies wollte ein 65-jähriger Dortmunder umfahren und bog zum Wenden mit seinem VW Pheaton in eine Grundstückseinfahrt ab. Kurz darauf steuerte ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seiner Maschine ebenfalls an dem Stau vorbei und kollidierte plötzlich, aus noch ungeklärter Ursache, mit dem VW. Hierbei stürzte der 29-jährige Bochumer von seinem Zweirad, prallte noch gegen eine am Fußgängerweg angebrachte Metallstange und blieb dann schwer verletzt am Boden liegen. Sein Motorrad rutschte in ein angrenzendes Gebüsch.

Ein Rettungswagen fuhr den Schwerverletzten sofort in ein Krankenhaus. Er schwebte, nach jetzigem Kenntnisstand, nicht in Lebensgefahr. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von über 7000 Euro. Es kam an der Stelle zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

