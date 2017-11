POL-DO: Einbruch in Fitnessstudio: Unbekannte versuchten an Geldautomaten heranzukommen - Zeugen gesucht

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1243

Es war auch Kommissar Zufall, der in diesem Fall seine Finger im Spiel hatte. Denn in der Nacht zu Donnerstag (16. November) hatten Beamte der Polizei lediglich im Rahmen der Streife kurz an der Willem-van-Vloten-Straße angehalten. Ehe sie sich versahen befanden sich die Polizisten jedoch mitten in einem Einsatz.

Denn sie konnten gegen 1.50 Uhr plötzlich beobachten, wie aus dem Haus vor ihnen (an der Ecke zur Semerteichstraße) zwei dunkel gekleidete Gestalten herausrannten. In rasendem Tempo ging es für das Duo in Richtung der dortigen U-Bahn-Haltestelle. Diese verließen sie anschließend auf der anderen Straßenseite, um weiter in Richtung Süden zu laufen. Eine dritte Person gesellte sich dazu und passte sich dem Laufschritt an.

Dass dieses Trio nichts Gutes im Schilde führte, war den Beamten sofort klar. Sie nahmen die Verfolgung auf und forderten Unterstützung an. Im Bereich der Emscher konnten die Unbekannten jedoch entkommen.

Zu dem Haus zurückgekehrt, das die beiden Unbekannten verlassen hatten, stellten die Beamten im Hausflur eine aufgehebelte Tür fest, die sie in die Räumlichkeiten eines Fitnessstudios führte. Von einem dortigen Raum aus hatten Täter offenbar versucht, durch Beschädigung einer Wand an die Rückseite eines an der Hausfassade installierten Geldautomaten zu gelangen. Vermutlich waren sie dabei von der dritten draußen stehenden Personen gewarnt worden, die den Streifenwagen erblickt hatte.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Einer der Unbekannten trug eine Kappe, eine dunkle Jacke, darunter einen hellen Kapuzenpullover, blaue Jeans und helle Turnschuhe. Für die Ermittlungen ist auch interessant, ob das Trio möglicherweise mit einem Auto angereist ist, das eventuell in der Nähe abgestellt wurde. Zeugen melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

