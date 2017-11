POL-DO: Aufmerksamer Zeuge entdeckt mutmaßlichen Fahrraddieb - Besitzer des E-Bikes gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1241

Die Polizei sucht den Besitzer eines E-Bikes. Ein Unbekannter hatte dies offenbar an einem unbekannten Ort gestohlen. Nur einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass Beamte das mutmaßliche Diebesgut sicherstellen konnten und nun hoffentlich an seinen Besitzer zurückgeben können.

Es war am 9. November gegen 16.50 Uhr, als ein 33-jähriger Dortmunder auf der Schwarze-Brüder-Straße in der Innenstadt einen Mann sah, der ein Fahrrad mit sich trug. Dies kam dem Zeugen sehr komisch vor. Erst recht, als er dem Unbekannten auf den Grund ansprach, warum er das Rad trage und nicht schiebe. Denn einen plausiblen Grund, warum er das Schloss am Hinterrad nicht öffnen konnte, hatte dieser nicht parat. Vielmehr setzte er das E-Bike schließlich einfach ab, nahm die Beine in die Hand und flüchtete in Richtung Westenhellweg.

Eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Dieb blieb erfolglos. Eine "Fahndung" nach dem Besitzer des Fahrrads bisher leider auch. Daher sucht die Polizei nun mit Bildern des silbernen Gefährts nach seinem Besitzer oder der Besitzerin. Dieser bzw. diese wird gebeten, sich mit einem gültigen Eigentumsnachweis beim zuständigen Kriminalkommissariat in der Polizeiwache Dortmund-Körne, Körner Hellweg 113, zu melden (während der Geschäftszeiten zwischen 7 und 16 Uhr).

