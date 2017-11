POL-DO: Auffahrunfall auf der A 45 bei Hagen - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1239

Der Unfall zweier Lkw war am heutigen Mittwochmorgen (15. November) für eine längere Sperrung der A 45 in Richtung Oberhausen verantwortlich. Allerdings konnte der Verkehr über eine Parallelfahrbahn am Unfallort vorbeifließen. Ein 35-jähriger Fahrer kam zur Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhren beide 40-Tonner hintereinander auf der Autobahn in Richtung Oberhausen. Gegen 8 Uhr musste der Fahrer des vorderen Lkw in Höhe des Autobahnkreuzes Hagen stark abbremsen. Dies erkannte der 35-jährige Fahrer des zweiten Lkw vermutlich zu spät. Trotz Notbremsung prallte dessen Zugmaschine auf den Anhänger des Sattelzugs. Der eingeklemmte Fahrer musste durch die Feuerwehr aus dem völlig demolierten Führerhaus geborgen werden. Wie durch ein Wunder blieb der Mann aus der Türkei nahezu unverletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn zur Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der betroffene Autobahnabschnitt in Richtung Oberhausen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn des Autobahnkreuzes an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Ab 11.40 Uhr konnten die Verkehrsteilnehmer wieder die Hauptfahrbahn der A 45 nutzen.

Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 160.000 Euro.

