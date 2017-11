POL-DO: Betrunkener tritt Frau in den Rücken - Polizei sucht Zeugen!

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1232

Scheinbar grundlos hat ein 22-Jähriger am gestrigen Montagnachmittag (13. November) einer jungen Frau auf der Schützenstraße in den Rücken getreten. Die 21-Jährige stürzte und hatte Glück, dass ein abbiegendes Auto sie nur knapp verfehlte. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Ersten Ermittlungen zufolge wartete die Dortmunderin gegen 16.25 Uhr an einer Ampel in Höhe der Kreuzung Schützenstraße/Mallinckrodtstraße. Vollkommen überraschend trat ihr jemand in den Rücken. Sie stürzte nach vorne und fiel auf die Schützenstraße. Kurz zuvor bog ein roter Kleinwagen in die Straße ein und fuhr an ihr vorbei. Als sie sich umdrehte sah sie einen jungen Mann mit einer Weinflasche in der Hand. Anstatt der am Boden liegenden Frau zu helfen, pöbelte er sie an. Daraufhin schrie die Dortmunderin um Hilfe und rannte in den gegenüberliegenden Imbiss.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe der Kreuzung festnehmen. Er wurde am heutigen Dienstag dem Haftrichter vorgeführt.

Dennoch sucht die Polizei dringend Zeugen. Wenn Sie sich am gestrigen Montag zur Tatzeit in der Nähe der genannten Kreuzung befanden und die Tat beobachten konnten, melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132/7441.

