POL-DO: Polizei fahndet mit Foto nach vermisster Dortmunderin

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1228

Die Dortmunder Polizei fahndet mit einem Foto nach einer seit dem vergangenen Wochenende vermissten Dortmunderin.

Die 54-jährige Christina S. K. wurde letztmalig am Samstag (11. November) gegen 6 Uhr morgens von der Mitarbeiterin eines Pflegedienstes gesehen. Bei einem zweiten Routinebesuch am Nachmittag hielt sich die Dortmunderin bereits nicht mehr in Ihrer Wohnung an der Lütgendortmunder Straße auf.

Die bislang bekannten möglichen Anlaufadressen hat Frau S. K. nicht aufgesucht. Die Ermittlungen zu ihrem Aufenthaltsort verliefen ergebnislos.

Aufgrund dessen, dass die Dortmunderin unter Diabetes leidet und auf Medikamente angewiesen ist, kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Beschrieben wird Christina S. K. als ca. 164 cm groß, dicklich mit mittelblonden, schulterlangen Haaren.

Zeugen melden sich bitte dringend bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231 - 132 7441.

Hinweis für Medienvertreter: Im Anhang finden Sie ein Foto der Vermissten zur Fahndung in den Medien.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Cornelia Weigandt

Telefon: 0231-132 1022

Fax: 0231 132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell