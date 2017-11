POL-DO: Polizei sucht mit Lichtbild nach aggressiven Ladendieben

1 weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1226

Ein angriffslustiges Diebespaar hat am 2. März dieses Jahres zwei Ladendetektive in einem Geschäft in der Dortmunder Fußgängerzone attackiert. Die beiden Tatverdächtigen konnten aus dem Geschäft flüchten. Nun veröffentlicht die Polizei Fotos des bislang unbekannten Duos.

Zum damaligen Zeitpunkt (11.34 Uhr) konnte ein Ladendetektiv beobachten, wie das Pärchen Kleidung in eine extra präparierte Tragetasche steckte. Als die Diebstahlssicherung am Ausgang des Geschäfts nicht anschlug, kontrollierte er die beiden. Dabei widersetzte sich der Mann so heftig, dass er den Ladendetektiv an der Hand verletzte. Während die Frau vom Tatort flüchtete, kam ein weiterer Ladendetektiv zur Hilfe. Doch auch dieser wurde vom Tatverdächtigen nicht unerheblich an seiner Hand verletzt, so dass der Mann schließlich flüchten konnte.

Nun liegt ein Beschluss des Amtsgerichts vor. Die Polizei fahndet mit Lichtbildern nach den beiden Tatverdächtigen. Der Mann war etwa 25 Jahre alt und 1,75 m groß. Die Frau ein wenig kleiner. Beide unterhielten sich vermutlich in russischer Sprache.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Dortmunder Kriminalwache unter der Rufnummer 0231-132/7441 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell