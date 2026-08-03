Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260803- 0988 Frankfurt- Bahnhofsviertel: Schnelle Festnahme nach Straßenraub

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagmorgen (2. August 2026) nahm die Polizei vier Tatverdächtige fest, die im Verdacht stehen, kurz zuvor einen Mann ausgeraubt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 58-Jährige gegen 09:20 Uhr im Bereich der Elbestraße auf, als ihn vier Männer plötzlich umstellten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Mann gewaltsam festgehalten, gewürgt und getreten. Währenddessen sollen ihm die Tatverdächtigen ein Mobiltelefon sowie Bankkarten geraubt haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen, drei von ihnen in Richtung Hauptbahnhof und einer in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei zwei der vier Tatverdächtigen umgehend fest. Die beiden weiteren Tatverdächtigen konnten dank aufmerksamer Zeugen ebenfalls festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um 22, 23, 29 und 36 Jahre alte Männer. Der überwiegende Teil verfügt nach bisherigen Erkenntnissen über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Die vier Tatverdächtigen werden am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

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