Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260727 - 0951 Frankfurt - Dornbusch: Kellerbrand mit hohem Sachschaden und mehreren Leichtverletzten

Frankfurt (ots)

(ha) Am frühen Sonntagmorgen (26. Juli 2026) geriet ein Kellerabteil im Stadtteil Dornbusch auf bislang ungeklärte Weise in Brand. Sieben Personen wurden leicht verletzt und es entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Gegen 04:15 Uhr erhielten die Rettungskräfte die Mitteilung über den Brand. Besagtes Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Eschersheimer Landstraße stand bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits in Brand. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Das Treppenhaus wurde jedoch stark verraucht und mehrere Kellerabteile durch den Brand beschädigt. Im Zuge der Räumung des Gebäudes stürzte eine Frau und verletzte sich leicht, sechs weitere Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Das Fachkommissariat der Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

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