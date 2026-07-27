Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260727 - 0950 Frankfurt - Bergen-Enkheim: 20.000 Sicherstellungen bei Behörden-übergreifender Flohmarktkontrolle

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (26. Juli 2026) führten Polizeibeamte gemeinsam mit dem Hauptzollamt Darmstadt, der Stadtpolizei Frankfurt und der Steuerfahndung Kontrollen auf einem Flohmarkt am Hessencenter durch.

Der überregional bekannte Flohmarkt zieht regelmäßig eine Vielzahl an Besuchern an. Jedoch treten hier auch Händler auf, die durch den Verkauf ihrer Waren mutmaßlich gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere gegen das Markengesetz oder die Abgabenordnung, verstoßen.

Bei der gemeinsamen Kontrollaktion wurden zahlreiche dahingehende Verstöße, insbesondere gegen das Markengesetz festgestellt, die in insgesamt 59 Anzeigen sowie ca. 20.000 sichergestellten Gegenständen mündeten. Für den Abtransport der sichergestellten Ware musste kurzfristig sogar ein Lastkraftwagen organisiert werden.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem Verkauf gefälschter Markenware. Dies ist in Deutschland strafbar und wird konsequent verfolgt. Auch den Käufern offensichtlich gefälschter Waren können strafrechtliche Konsequenzen drohen.

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