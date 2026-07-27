Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260727 - 0949 Frankfurt - Innenstadt: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(la) Vergangene Nacht (27.07.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Innenstadt, bei dem ein E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 00:20 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem E-Scooter die Zeil in Richtung Kurt-Schumacher-Straße. Zeitgleich befuhr ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Taxi die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Bleichstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen zum Unfallhergange soll der 18-Jährige die für ihn rot zeigende Ampel missachtet und die Kreuzung just in dem Moment überquert haben, als der Taxifahrer diese passieren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 18 Jahre alte Mann schwer verletzt wurde.

Der junge Mann wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist nach bisherigen Erkenntnissen stabil. Der 29-Jährige erlitt einen Schock. Die Fahrbahn musste nach dem Unfall für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

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