Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260726 - 0947 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Aggressiver Störer beschert Polizisten Betäubungsmittelfund

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 25-jähriger aggressiver Störer behinderte am gestrigen Samstagmittag (25. Juli 2026) eine polizeiliche Maßnahme. Bei der daraufhin folgenden Personenkontrolle verletzte er mehrere Beamten, weiterhin fanden diese bei ihm Kokain.

Gegen 12:00 Uhr führten Polizeibeamte im Bereich der Moselstraße eine polizeiliche Maßnahme durch. Der Beschuldigte störte diese wiederholt und kam ebenso den mehrfachen Aufforderungen sich zu entfernen nicht nach. Als die Polizisten ihn nach seinem Ausweis fragten, fing dieser an sie zu beleidigen und in ihre Richtung zu schlagen.

Die Beamten brachten den aggressiven Mann zu Boden und fesselten ihn. Bei der anschließenden Fahrt auf eine Dienststelle trat er eine Polizistin an ihr Schienbein und einen anderen Polizisten an den Ellbogen, außerdem versuchte er wiederholt auf die Beamten zu spucken.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von deutlich über 1% Promille. Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle fanden die Polizisten weiterhin mehr als 1 Gramm Kokain in seinem Rucksack. Letztendlich ergaben sich Strafanzeigen wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, der Beleidigung und des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Er wurde letztendlich zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen des Zentralen Polizeigewahrsams gebracht.

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