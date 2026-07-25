Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260725 - 0941 Frankfurt - Heddernheim: Betrunkener verletzt Polizeibeamten

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Freitag (24. Juli 2026) auf Sonntag (25. Juli 2026) unterstützten Polizisten gegen 00:30 Uhr eine Rettungswagenbesatzung bei einer betrunkenen Person in hilfloser Lage. Der 67-Jährige stark alkoholisierte Mann lag in einer Grünfläche unmittelbar an der Nidda. Als die Beamten ihn ansprachen, verhielt der Mann sich aggressiv, weshalb sie ihn fixierten. Hierbei sperrte er sich zunächst passiv und trat dann einem der Polizisten gegen das Schienbein. Der Betrunkene wurde zwecks Identitätsfeststellung auf ein umliegendes Polizeirevier gebracht, der Polizist konnte seinen Dienst auf Grund der Verletzung an diesem Abend nicht mehr weiterführen.

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