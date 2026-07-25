Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260725 - 0940 Frankfurt - Ostend: Trickdiebstahl mit wertloser Goldkette - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Drei bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am gestrigen Freitagmittag eine Goldkette bei einem 86-jährigen Geschädigten und hingen ihm zur Ablenkung eine unechte Kette um. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der Mann war nach aktuellen Erkenntnissen gegen 12:20 Uhr mit seinem Rollator im Bereich der Gagernstraße unterwegs, als er zunächst von einer Frau angesprochen und abgelenkt wurde. Als eine zweite Frau dazukam, hingen sie ihm eine Kette um. Dem Mann wurde die Situation unangenehm und er schob die Beiden weg. Sein Portemonnaie hielt er zwar fest, dass er jetzt allerdings eine unechte Kette umhingen hatte und die Tatverdächtigen seine echte Goldkette an sich genommen hatten bemerkte er erst, als diese schon in ein wartendes Auto gestiegen und weggefahren waren.

Unmittelbar nach Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Die drei Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Tatverdächtige: Weiblich, ca. 164 cm groß, schlanke Statur, ca.55-60 Jahre alt, rötliche Haare zu Pferdeschwanz gebunden

2. Tatverdächtige: Weiblich, korpulente Statur, dunkles, kinnlanges Haar; dunkle Bluse

3. Tatverdächtiger (Fahrer): Männlich; rosafarbenes Hemd

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10500 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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