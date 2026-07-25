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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260725 - 0939 Frankfurt - Gutleutviertel: Betrunkener E-Scooterfahrer wird bei Alleinunfall verletzt

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 30-jähriger Fahrer eines E-Scooters erlitt eine Verletzung, nachdem er in der Nacht von Freitag (24. Juli 2026) auf Samstag (25. Juli 2026) alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs war und verunfallte.

Der Mann fuhr nach aktuellen Erkenntnissen gegen 23:00 Uhr durch die Zanderstraße, als er ohne Fremdeinwirkung an einem dortigen Poller hängen geblieben und daraufhin gestürzt sein soll. Eine aufmerksame Zeugin informierte Rettungskräfte, ebenfalls eintreffende Polizisten nahmen dann den deutlichen Alkoholgeruch bei ihm wahr.

Der Verletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1% Promille.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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