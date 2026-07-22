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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260722 - 0925 Frankfurt-Innenstadt: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(bo) Seit gestern Abend, 21. Juli 2026 gegen 19:30 Uhr, wird der 77-jährige Herr Parviz H. aus Frankfurt / Innenstadt vermisst. Letztmalig wurde er gestern Abend in seiner Pflegeeinrichtung in der Seilerstraße gesehen. Parviz H. ist körperlich eingeschränkt und es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Parviz H. kann wie folgt beschrieben werden: 77 Jahre, ca. 90 kg, Glatze und ist auf einem Rollstuhl angewiesen. Herr H. ist derzeit an der rechten Ferse verletzt. Er soll mit einer schwarzen Hose und einer grauen Jacke bekleidet sein.

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/77-jaehriger-mann-aus-frankfurter-innenstadt-vermisst

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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