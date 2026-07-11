Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260711- 0878 Frankfurt- Nied: Schwer verletzte Person nach Unfall- E-Scooterfahrer flüchtet- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagnachmittag (10.Juli 2026) verursachte ein E-Scooterfahrer einen schweren Unfall und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 15:25 Uhr ein 76- jähriger Fahrradfahrer den Feldweg entlang der Nidda im Bereich Grüne Weide in Richtung Nied.

Im Bereich Vorm Wald überholte ein E-Scooterfahrer den Senior auf dem Fahrrad und touchierte oder streifte den Mann vermutlich bei diesem Vorgang. Hierdurch stürzte der 76- Jährige mit seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der E-Scooterfahrer setzte seine Fahrt ungeachtet dessen in Richtung Nied fort.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. Ende 20- Anfang 30 Jahre alt, schlanke Statur, dunkles kurzes Haar, dunkler Teint; bekleidet mit einem hellen T-Shirt, einer kurzen Hose und schwarzen Schuhen; er fuhr auf einem grün/ schwarzen E-Scooter

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 11700 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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