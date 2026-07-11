Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260711- 0878 Frankfurt- Nied: Schwer verletzte Person nach Unfall- E-Scooterfahrer flüchtet- Zeugenaufruf
Frankfurt (ots)
(ma) Am Freitagnachmittag (10.Juli 2026) verursachte ein E-Scooterfahrer einen schweren Unfall und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 15:25 Uhr ein 76- jähriger Fahrradfahrer den Feldweg entlang der Nidda im Bereich Grüne Weide in Richtung Nied.
Im Bereich Vorm Wald überholte ein E-Scooterfahrer den Senior auf dem Fahrrad und touchierte oder streifte den Mann vermutlich bei diesem Vorgang. Hierdurch stürzte der 76- Jährige mit seinem Rad und zog sich schwere Verletzungen zu.
Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der E-Scooterfahrer setzte seine Fahrt ungeachtet dessen in Richtung Nied fort.
Er kann wie folgt beschrieben werden:
Männlich, ca. Ende 20- Anfang 30 Jahre alt, schlanke Statur, dunkles kurzes Haar, dunkler Teint; bekleidet mit einem hellen T-Shirt, einer kurzen Hose und schwarzen Schuhen; er fuhr auf einem grün/ schwarzen E-Scooter
Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 069/ 755 11700 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell