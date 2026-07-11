Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260711- 0877 Frankfurt- Sachsenhausen- Nord: E-Scooterfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagabend (10. Juli 2026) kollidierte eine E-Scooterfahrerin mit einem Pkw und wurde schwer verletzt.

Nach aktuellen Kenntnissen befuhr eine 19- Jährige gegen 18:55 Uhr mit einem E-Scooter die Dreieichstraße auf dem Schienenbereich entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein 31- jähriger Autofahrer befuhr zu dieser Zeit die Straße Deutscherrnufer in Richtung der Ignatz-Bubis-Brücke.

Im Kreuzungsbereich der Dreieichstraße/ Ignatz-Bubis-Brücke kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem die 19- Jährige zunächst auf das Auto geladen und anschließend zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Hierbei wurde die junge Frau schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw -Fahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

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