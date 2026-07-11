Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260711- 0876 Frankfurt- Ostend: Schwer verletzte Person nach E-Scooterunfall

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Freitag (10. Juli 2026) auf Samstag (11. Juli 2026) fand gegen 02:15 Uhr ein Zeuge eine schwer verletzte Person auf der Osthafenbrücke und verständigte den Notruf.

Nach aktuellen Ermittlungen dürfte der 38- jährige Mann zuvor mit einem E-Scooter auf dem Gehweg der Osthafenbrücke in südliche Richtung gefahren sein. Hier verlor er augenscheinlich die Kontrolle über das Gefährt und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Wie lange der Mann dort lag, bevor ein aufmerksamer Mitteiler ihn fand und wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Ersten Erkenntnissen nach, dürfte der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben.

(D 620)

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