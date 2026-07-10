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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260710 - 0875 Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Frankfurt- Frankfurt - Bahnhofsviertel: Auseinandersetzung eskaliert

Frankfurt (ots)

(di) In den heutigen frühen Morgenstunden (10. Juli 2026) ereignete sich im Bahnhofsgebiet eine körperliche Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen Schnitt- und Stichverletzungen davontrugen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge kam es zunächst im Bereich des Kaisertors zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurden ein 23-Jähriger und ein 27-Jähriger durch Stich- / Schnittverletzungen verletzt.

Im weiteren Verlauf kam es im Hauptbahnhof, in der dortigen B/C-Ebene, zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und 23-Jährigen. Einer der beiden erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser verbracht. Mehrere Personen entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Da sich die Auseinandersetzung vom Kaisertor bis in die angrenzende B-Ebene des Hauptbahnhofs verlagerte, waren auch hier umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen erforderlich, die sich bis in die Morgenstunden hineinzogen. Aufgrund der festgestellten Umstände hat das zuständige Fachkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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