Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260707- 0858 Frankfurt - Ostend: Tankstellenräuber festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Sonntagmittag (5. Juli 2026) versuchte ein 28- Jähriger eine Tankstelle in der Hanauer Landstraße zu bestehlen. Er wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen erkannt und festgenommen.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll der 28-Jährige gegen 13:05 Uhr den Verkaufsraum betreten und mehrere E-Zigaretten in einem mitgebrachten Karton verstaut haben.

Ohne die Ware bezahlt zu haben soll er nun die Tankstelle verlassen haben. Hierbei habe sich eine Mitarbeiterin in den Weg gestellt. Es soll zu einem Gerangel gekommen sein. Erst nachdem weitere Mitarbeiter zur Hilfe geeilt sein sollen, soll der 28- Jährige ohne Zigaretten geflüchtet sein.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung erkannte ihn eine Streife und nahm den Mann fest.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls verantworten und wurde im Anschluss and die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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