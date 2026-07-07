Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260707 - 0856 Frankfurt - Riedberg: 13-Jähriger vermisst

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Frankfurt (ots)

(ha) Wo ist Lennart K.? Das fragt sich die Kriminalpolizei Frankfurt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit dem Abend wird der 13-jährige Lennart K. vermisst. Er ist 170 cm groß, hat eine schlanke Statur, hat schulterlanges dunkelblondes Haar, trägt ein schwarzes Langarmshirt mit weißen Ärmeln, eine Blue Jeans sowie schwarze Nike Schuhe.

Lennart ist vom Stadtteil Frankfurt-Riedberg in unbekannte Richtung weggegangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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