Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260706 - 0855 Frankfurt - Gutleutviertel: Festnahme nach mutmaßlichen Messerangriff

Frankfurt (ots)

(di) Bereits am Samstagabend (4. Juli 2026) kam es im Gutleutviertel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, im Rahmen derer eine Person mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest und ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 19:15 Uhr in der Karlsruher Straße in einem Beherbergungsbetrieb zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 35- und einem 42-Jährigen, die sich im weiteren Verlauf auf die Straße verlagerte. Der zunächst verbale Streit soll sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt haben, in deren Fortgang der 35-Jährige sein Gegenüber mit einem Messer verletzt habe und zunächst vom Tatort geflüchtet sei. Das 42-jährige Opfer blieb mit mehreren oberflächlichen Verletzungen zurück und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Einem Streifenteam gelang jedoch wenig später die Festnahme des Tatverdächtigen in der Gutleutstraße. Das mutmaßliche Tatmittel konnte ebenfalls bei ihm sichergestellt werden. Der 35-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Haftbefehl gegen diesen erließ. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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