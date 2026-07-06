POL-F: 260706 - 0854 Frankfurt - Preungesheim: Bezugnahme zu 0853 Vermisste Person - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots) - (la) In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (04. Juli 2026) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Cargo-City-Süd. Ein Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Gegen 03:00 Uhr trafen ein 49-jähriger und ein 59-jähriger LKW-Fahrer im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit in der Cargo-City-Süd aufeinander. Aus unbekannten ...

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