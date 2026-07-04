Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0847 Frankfurt - Ginnheim: Einbrecher erbeuten Handtasche und Auto

Frankfurt (ots)

(la) Freitagnacht (03. Juli 2026) erbeuteten Einbrecher eine Handtasche und ein Kraftfahrzeug. Täterhinweise liegen nicht vor.

In der Zeit von 03:30 Uhr und 04:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Raimundstraße, indem sie ein gekipptes Fenster öffneten. Die Einbrecher entwendeten eine Handtasche, in welcher sich auch der Autoschlüssel der 28-jährigen Wohnungsinhaberin befand. Die Täter öffneten dieses und flüchteten mit dem Fahrzeug unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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