PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260704 - 0847 Frankfurt - Ginnheim: Einbrecher erbeuten Handtasche und Auto

Frankfurt (ots)

(la) Freitagnacht (03. Juli 2026) erbeuteten Einbrecher eine Handtasche und ein Kraftfahrzeug. Täterhinweise liegen nicht vor.

In der Zeit von 03:30 Uhr und 04:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Raimundstraße, indem sie ein gekipptes Fenster öffneten. Die Einbrecher entwendeten eine Handtasche, in welcher sich auch der Autoschlüssel der 28-jährigen Wohnungsinhaberin befand. Die Täter öffneten dieses und flüchteten mit dem Fahrzeug unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 11:51

    POL-F: 260704 - 0846 Frankfurt - Stadtgebiet: Straßenverkehrsgefährdung durch Raser

    Frankfurt (ots) - (la) Freitagnacht (03. Juli 2026) entzog sich ein Fahrzeugführer durch rasante Flucht und gefährliche Fahrmanöver einer Verkehrskontrolle. Die Polizei nahm den Fahrer im Nachgang fest. Gegen 01:45 Uhr entschlossen sich Beamte auf der Alten Brücke zur Kontrolle eines Fahrzeuges. Der Fahrer ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 12:27

    POL-F: 260703 - 0844 Frankfurt - A661: PKW-Brand mit Vollsperrung

    Frankfurt (ots) - (di) Gestern Nacht (2. Juli 2026) geriet ein PKW auf der Autobahn A661 in Brand. Der Fahrer eines Jeeps befuhr dabei gegen 23:30 Uhr die A661 in Fahrtrichtung Oberursel, als er in Höhe Eckenheim Brandgeruch im Innenraum des Fahrzeuges wahrnahm. Nachdem er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht hatte, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren