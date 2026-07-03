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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260703 - 0844 Frankfurt - A661: PKW-Brand mit Vollsperrung

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (2. Juli 2026) geriet ein PKW auf der Autobahn A661 in Brand. Der Fahrer eines Jeeps befuhr dabei gegen 23:30 Uhr die A661 in Fahrtrichtung Oberursel, als er in Höhe Eckenheim Brandgeruch im Innenraum des Fahrzeuges wahrnahm. Nachdem er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen gebracht hatte, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Die Fahrbahn musste während der Löscharbeiten und aufgrund der starken Rauchentwicklung kurzzeitig gesperrt werden. Es kamen keine Personen zu Schaden. An der Fahrbahndecke sowie dem Standstreifen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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