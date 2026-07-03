Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260703 - 0843 Frankfurt - Niederrad: 18-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Donnerstagmorgen (02. Juli 2026) einen jungen Mann fest, nachdem er zuvor einen 16-Jährigen oberflächlich mit einem Messer verletzt haben soll.

Der Vorfall trug sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 09:20 Uhr in der Straße "Am Poloplatz" auf einem gewerblichen Gelände zu. Die beiden sollen sich zunächst nur verbal gestritten haben. Dann habe der 18-Jährige ein als Werkzeug mitgeführtes Messer eingesetzt und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in Folge derer der 16-Jährige oberflächliche Schnittwunden erlitt.

Zeugen konnten die zwei Kontrahenten trennen, kurz darauf trafen Polizeibeamte ein, die den Beschuldigten sogleich festnahmen. Der Geschädigte wurde durch eine Rettungswagenbesatzung untersucht und konnte im Anschluss vor Ort entlassen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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