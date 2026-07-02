Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260702- 0842 Frankfurt- Zeilseim Vermisste Person
Frankfurt (ots)
(ma) Seit Mittwoch (01. Juli 2026) wird der 95-jährige Herr Oskar S. aus der Lenzenbergstraße in Frankfurt/ Zeilsheim vermisst. Letztmalig wurde er am Mittwoch (01. Juli 2026) gegen 15:15 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen.
Oskar S. ist orientiert, benötigt aber aufgrund seiner Altersdiabetes Medikamente. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr S. aufgrund seines Alters und fehlenden Medikamenten in einer hilflosen Lage befindet.
Oskar S. kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 155cm groß, schlank, mitteleuropäisches Aussehen, Stirnglatze mit grauen, kurzen Haaren.
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