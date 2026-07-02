Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260702 - 0837 Frankfurt - Gallus: Verdacht der Brandstiftung mit mehreren Verletzten

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Tag kam es zu einem Brandereignis im Stadtteil Gallus, bei welchem mehrere Personen verletzt wurden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 13:15 Uhr wurde bekannt, dass in der Schwalbacher Straße ein Mehrfamilienhaus in Brand steht. Die Rettungs- und Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Der betroffene Bereich der Schwalbacher Straße wurde für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

Insgesamt wurden bei dem Brand mindestens sechs Personen verletzt, zwei davon wurden für die weitere Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

Die Polizei nahm den 55-jährigen Wohnungsinhaber, in dessen Wohnung der Brand mutmaßlich entstanden war, fest. Die Brandursache ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Es ist beabsichtigt, den Tatverdächtigen am heutigen Tag dem Haftrichter vorzuführen.

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