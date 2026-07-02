Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260702 - 0836 Frankfurt - Bergen-Enkheim: LKW umgekippt

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Vormittag (01. Juli 2026) beabsichtigte ein 41 Jahre alter LKW-Fahrer rückwärts auf ein Gelände in der Straße "Am Bächelchen" aufzufahren, um Sand abzuladen. Aus bislang unbekannten Gründen kippte der LKW auf der abschüssigen Straße um, wodurch der 41-jährige Mann im Führerhaus eingeschlossen wurde. Nachdem der Mann durch die Feuerwehr befreit werden konnte, wurde der leicht verletzte Mann ins Krankenhaus gebracht.

Die Bergungsarbeiten dauerten 7 Stunden. Hierbei kam es in dem Bereich zu Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen der öffentlichen Verkehrsmittel.

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