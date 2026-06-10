Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260610 - 0739 Frankfurt - Sachsenhausen - Süd: Betrunkene Autofahrerin leistet Widerstand

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht von Montag auf Dienstag (09.06.2026) nahmen Polizeibeamte eine 36-Jährige wegen Trunkenheit am Steuer und einem daraus entstandenen Unfall fest. Gegen die Festnahme leistete sie Widerstand.

Nach aktuellen Erkenntnissen verursachte die unter dem Einfluss von Alkohol stehende 36-Jährige gegen 03:45 Uhr einen Unfall in der Mörfelder Landstraße und floh vom Unfallort. Eine aufmerksame Streife bemerkte das deutlich beschädigte Fahrzeug und stoppte es. Sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer waren sichtlich betrunken. Als der Fahrerin die Festnahme eröffnet wurde, fing sie an, die Beamten zu treten und wüst zu beschimpfen. Auch beim Transport ins Polizeigewahrsam trat sie noch mehrfach nach einem der Polizisten. Beide Beamte wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Nach ihrer Ausnüchterung wurde die Dame aus dem Gewahrsam entlassen.

Ihr drohen nun Strafanzeigen wegen Unfallflucht, Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

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