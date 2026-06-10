Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260610 - 0738 Frankfurt - Gallus: Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (09. Juni 2026) ereignete sich ein Unfall an der Kreuzung Europa-Allee / Am Römerhof. Zwei Personen wurden leicht und eine schwer verletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr ein 59-Jähriger mit seinem SUV gegen 17:00 Uhr über die rote Ampel aus der Europaallee in Richtung "Zum Rebstockbad". Hier kollidierte er mit dem Kleinwagen eines 21-Jährigen. Infolge des Aufpralls kippte der Kleinwagen um und stieß mit einem an der Ampel wartenden anderen Kleinwagen eines 25-Jährigen zusammen.

Eine 57-jährige Insassin des SUV wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die 26-jährige weitere Insassin des SUV sowie die Mitfahrerin des 21-Jährigen wurden leicht verletzt.

Die Fachdienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.

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