Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260610 - 0737 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Räuber festgenommen

Frankfurt (ots)

(ki) In der Nacht von gestern auf heute (10. Juni 2026) raubte ein 29-Jähriger in der Niddastraße einem Mann seine Halskette. Der Täter wurden festgenommen und wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Nach aktuellen Erkenntnissen meldete ein Mann gegen 02:30 Uhr bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof, dass er soeben von einem Unbekannten beraubt worden sei. Die hinzugerufene Streife der Polizei Frankfurt begab sich mit ihm gemeinsam in die Niddastraße, um den Tatort zu lokalisieren. Da der Räuber offensichtlich keinen Drang hatte, nach der Tat vom Ort des Geschehens zu flüchten, wurde er durch die Streife dort angetroffen und festgenommen.

Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Der 29-Jährige wird noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

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