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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260609 - 0731 Frankfurt - Nordend: Auseinandersetzung eskaliert

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nacht (08. Juni 2026 auf 09. Juni 2026) eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Nordend dahingehend, dass eine Person mit einer Schnittverletzung im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest.

Gegen 00:00 Uhr kam es nach bisherigen Erkenntnissen am Matthias-Belz-Platz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 44- und einem 37-Jährigen, in deren Verlauf der ältere der beiden sein gegenüber mit einer Glasflasche am Hals verletzt haben soll. Der 37-Jährige kam daraufhin in ein Krankenhaus. Ein Streifenteam nahm den mutmaßlichen Angreifer noch vor Ort fest.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Der Tatverdächtigen wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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