Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260609 - 0730 Frankfurt - Innenstadt: Volksverhetzung und Beleidigung

Frankfurt (ots)

(di) Am vergangenen Freitag (05. Juni 2026) wurde ein Passant in der Innenstadt Ziel von Beleidigungen und Bedrohungen, als er mehrere Personen auf ihr provokantes Verhalten hin ansprach. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Volksverhetzung und Beleidigung.

Nachdem gegen 17:20 Uhr mehrere Personen auf der Zeil in Höhe des Brockhausbrunnens verunglimpfendes Verhalten im Umgang mit einer Abbildung des israelischen Ministerpräsidenten gezeigt haben sollen, sprach der spätere Geschädigte die fünf bis sechs unbekannten Männer an und gab sich ihnen gegenüber als Person jüdischen Glaubens aus. Daraufhin sollen die Personen den 42-Jährigen in Hinblick auf seine angegebene Religion beleidigt und ihm Gewalt angedroht haben.

Der Vorfall wurde erst nachträglich bekannt. Daher sucht die Polizei nun nach Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755 - 54099 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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